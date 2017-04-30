Тост: уик-энд в Сочи был непростым для «Торо Россо»

Руководитель команды Формулы-1 «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при России в Сочи, где испанец Карлос Сайнс-младший замкнул первую десятку, а россиянин Даниил Квят стал 12-м.

«Уик-энд в Сочи был непростым для нашей команды, у нас были проблемы со скоростью на длинных прямых участках. По этой причине нам не удалось хорошо провести квалификацию. Что касается гонки, обе машины финишировали, а Карлосу удалось набрать очко, что очень важно для наших позиций в Кубке конструкторов.

Мы с самого начала знали, что гонка будет трудной, но с позитивом смотрим в будущее и ждём гонки в Барселоне. Мы привезём туда кое-какие улучшения, так что посмотрим, что будут делать другие команды. Но я уверен, что мы снова будем вести борьбу за наивысшие позиции в середине решётки», — отметил Тост для пресс-релиза «Торо Россо».