Боттас: выбрал инженеров Росберга, потому что они опытнее в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас объяснил, почему при переходе не взял с собой инженеров из «Уильямса», предпочтя работать с Тони Россом и Маркусом Дадли.

«Я так решил с самого начала. Слышал, что буду работать с Тони и Маркусом — инженерами Нико. Я решил, что это идеально — у них я многому научусь и они объяснят, как работает команда. Я подумал, так будет лучше.

Конечно, люди работают по-разному. Все люди отличаются, и ты по разному работаешь с каждым. У команды другой подход ко встречам, новым системам и терминам. Конечно, мне пришлось адаптироваться к работе этой команды. Вот почему я не старался взять никого из «Уильямса» с собой. Я хотел начать с людьми, у которых есть опыт здесь, потому что они лучше знают команду. Это была единственная причина», — приводит слова Боттаса Motorsport.