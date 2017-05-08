Росси: мне повезло, что я вообще финишировал на Гран-при Испании

Гонщик заводской команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси рассказал о проблемах, которые не позволили ему финишировать выше 10-го места в гонке Гран-при Испании.

«Это был трудный уик-энд и очень тяжёлая гонка для нас. Мы ожидали, что будем более сильными, более конкурентоспособными, особенно учитывая результаты прошлых лет в Хересе.

У нас возникали проблемы при ускорении. Это было главной проблемой по ходу всего уик-энда. На последних семи кругах гонки у моего байка начались очень сильные вибрации, особенно в левых поворотах, и мне пришлось замедлиться на три секунды на круге. Мне повезло, что я добрался до финиша», — приводит слова Росси Autosport.