Уэббер: у Алонсо есть десять лет, чтобы выиграть «24 часа Ле-Мана»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер считает, что у 35-летнего Фернандо Алонсо есть ещё десять лет, чтобы выиграть «500 миль Индианаполиса» и «24 часа Ле-Мана».

«Он может сделать это в следующие 10 лет, ему ни к чему спешить. Ему кажется, что выиграть „Инди 500“ сложнее, и, пожалуй, я бы с ним согласился. Он может взять время на победу на „Инди“, а потом может выиграть „Ле-Ман“, что тоже займёт время.

Его навыки не проблема, и я верю, что он может выиграть обе эти гонки. Снимаю шляпу перед ним за то, что он решил попытаться", — приводит слова Уэббера Autosport.