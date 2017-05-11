Росберг: Хэмилтон талантливее меня

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг признаёт, что его экс-напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон более талантлив.

«В Формуле-1 есть гонщики, которые более талантливы, чем я. Может быть, мой (бывший) товарищ по команде. Он один из лучших гонщиков всех времён и невероятный соперник.

Я должен был быть нацеленным на успех с абсолютной самоотдачей и нулевым допуском компромисса. Это был единственный способ добиться успеха», — цитирует Росберга Bild.

Что касается напряжённых отношений с Хэмилтоном после прошлого сезона, то немец отметил: «Прошло пять месяцев, и я не знаю, почему мы не можем вновь быть друзьями».