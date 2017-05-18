Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Остберг и Нёвилль захватили лидерство на Ралли Португалии

18 мая 2017, четверг. 23:50. Авто

Норвежец Мадс Остберг и бельгиец Тьерри Нёвилль показали одинаковое время на первом спецучастке Ралли Португалии, захватив таким образом лидерство в гонке. Тройку лидеров замыкает Хэйден Пэддон.

Четырёхкратный чемпион Себастьен Ожье пока занимает шестое место. Завтра участникам гонки предстоит преодолеть ещё восемь спецучастков. Всего же Ралли Португалии продлится до 21 мая.

WRC. Ралли Португалии. Положение после 1 СУ.

1. Мадс Остберг (Ford Fiesta WRC) — 2:36,6
2. Тьерри Нёвилль (Hyundai i20 Coupe WRC) +0,0
3. Хэйден Пэддон (Hyundai i20 Coupe WRC) +0,1
4. Элфин Эванс (Ford Fiesta WRC) +0,4
5. Дани Сордо (Hyundai i20 Coupe WRC) +0,5
6. Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) +0,7
7. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +1,5
7. Стефан Лефевр (Citroën C3 WRC) +1,5
9. Юхо Хяннинен (Toyota Yaris WRC) +1,8
10. Крис Мик (Citroën C3 WRC) +2,0

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Себастьен Ожье WRC
Новости. Авто
19 мая 2017, пятница
00:33 Грожан: на необитаемый остров взял бы с собой Феттеля, но не Хэмилтона
18 мая 2017, четверг
23:50 Остберг и Нёвилль захватили лидерство на Ралли Португалии
22:53 В «Ред Булл» надеются получить обновление двигателя до Гран-при Австрии
21:44 Марко: успехи Йоса Ферстаппена в подготовке сына очевидны
20:53 Хантер-Рей: в гонке мы помогать Алонсо не будем
19:11 Состояние Хэйдена остаётся критическим
18:46 Хорнер: «Ред Булл» существенно опережает «Форс Индия» по темпу
17:51 Сордо — лучший на шейкдауне Ралли Португалии, Ожье — второй
17:21 З.Браун: цель «Макларена» — к концу года стать более боеспособным, чем в 2016-м
16:05 Маркелов: «Форс Индия» — одна из команд, в которой я бы хотел дебютировать в Ф-1
16:00 Г. Чивчян: для меня это был самый крутой этап РДС
15:56 Марко доволен изменениями в Ф-1 с приходом новых владельцев
14:59 Чейз Кэри намерен отказаться в Ф-1 от Договора согласия
14:16 Вольф опроверг слухи, что болид «Мерседеса» стал легче на 5 кг
14:08 «Форс Индия» внесла изменения в написание номеров и имён пилотов на болидах
13:19 Шерифо: Российская дрифт серия — третий по силе чемпионат в мире
12:45 «Пирелли» отказалась от использования шин «хард» на Гран-при Великобритании
12:39 Сейвард: Риккардо и Ферстаппен имеют возможность досрочно уйти из «Ред Булл»
11:41 Лукьянюк и Гергель доставлены в центр экстренной медицины МЧС России
11:31 Лоу: Стролл испытывает на себе огромное давление
10:29 Диксон: у Алонсо отличная возможность выиграть «Инди 500»
09:49 Алонсо: сильный ветер сделал пилотирование болида IndyCar непростым
09:16 Карпентер — лучший на третьей тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 13-й
08:52 У жены Михаэля Шумахера вымогали € 900 тыс. под угрозой убийства детей
00:19 Пилоты Формулы-E проведут гонку в поддержку Билли Монгера
17 мая 2017, среда
23:20 Мальдонадо: я не пытаюсь вернуться в Формулу-1
23:20 Экипаж Лукьянюка попал в аварию на тренировке, штурман второй машины погиб
22:13 Андретти: Алонсо выбрал идеальный год для участия в «Инди 500»
21:15 Чагин представил маршрут «Шёлкового пути — 2017»
20:59 Лекьен: никогда ещё на «Шёлковом пути» не было такого блестящего состава!
20:36 В видеоигре F1 2017 появятся классические болиды
20:21 Майкл Фассбендер примет участие в гоночной серии «Феррари»
19:19 Боттас: я сдерживал Феттеля, это моя работа
18:54 Алонсо: мне не комфортно, но я буду готов к квалификации «Инди 500»
18:03 Хэйден госпитализирован с травмой головы после тяжёлой аварии
17:21 Култхард пошутил над фото с полуобнажённым Хэмилтоном
16:44 «Рено» зафиксировал значительное улучшение финансовых показателей в 2016 году
16:02 Верляйн: мне говорили, что я не вернусь за руль болида до ГП Испании
14:56 «Форс Индия»: с определённых ракурсов номера не видны на всех болидах
13:55 Вольф: будущее Сайнса-младшего — под контролем «Ред Булл»
13:30 Марко: либо новый моторный регламент, либо «Ред Булл» уйдёт
12:44 Кими Райкконен во второй раз стал отцом
12:17 Кэри: эпизод с юным болельщиком «Феррари» показывает большую свободу команд
11:55 Росс Браун — не поклонник идеи сокращения времени гонок
11:02 Ф-1 готова сотрудничать с MotoGP для минимизации пересечений дат Гран-при
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017