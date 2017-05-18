Остберг и Нёвилль захватили лидерство на Ралли Португалии

Норвежец Мадс Остберг и бельгиец Тьерри Нёвилль показали одинаковое время на первом спецучастке Ралли Португалии, захватив таким образом лидерство в гонке. Тройку лидеров замыкает Хэйден Пэддон.

Четырёхкратный чемпион Себастьен Ожье пока занимает шестое место. Завтра участникам гонки предстоит преодолеть ещё восемь спецучастков. Всего же Ралли Португалии продлится до 21 мая.

WRC. Ралли Португалии. Положение после 1 СУ.

1. Мадс Остберг (Ford Fiesta WRC) — 2:36,6

2. Тьерри Нёвилль (Hyundai i20 Coupe WRC) +0,0

3. Хэйден Пэддон (Hyundai i20 Coupe WRC) +0,1

4. Элфин Эванс (Ford Fiesta WRC) +0,4

5. Дани Сордо (Hyundai i20 Coupe WRC) +0,5

6. Себастьен Ожье (Ford Fiesta WRC) +0,7

7. Яри-Матти Латвала (Toyota Yaris WRC) +1,5

7. Стефан Лефевр (Citroën C3 WRC) +1,5

9. Юхо Хяннинен (Toyota Yaris WRC) +1,8

10. Крис Мик (Citroën C3 WRC) +2,0