Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Риккардо: надеюсь в Монако вернуть то, что потерял в прошлом году

19 мая 2017, пятница. 13:53. Авто

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо дал комментарий к предстоящему Гран-при Монако.

«Монако — это, безусловно, моя любимая гоночная трасса, очень узкая и пугающая. Со стороны некоторые секции кажется невозможным пройти на высокой скорости, но мы это делаем. Как только выезжаешь на этот трек за рулём болида, то испытываешь потрясающие ощущения. Если «поцелуешь» стену, то это заставит тебя желать повторить это, а не будет пугать.

Прошлый год был для меня разочаровывающим, поскольку я чувствовал, что мы, определённо могли победить. Я достаточно взрослый и зрелый, чтобы оставить это позади и с нетерпением ждать гонки на этой трассе в надежде вернуть то, что мы потеряли в прошлом году», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Даниэль Риккардо Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
19 мая 2017, пятница
13:53 Риккардо: надеюсь в Монако вернуть то, что потерял в прошлом году
13:28 Ферстаппен: прошлогодний провал в Монако не пошатнул мою уверенность
12:55 Состояние Хэйдена остаётся крайне тяжёлым
12:41 «Ред Булл» не планирует участвовать в «24 часах Ле-Мана» в ближайшем будущем
12:15 Вернь: мне обещали место в «Ред Булл» в случае ухода Феттеля
11:42 Хорнер: Ньюи сейчас больше вовлечён в развитие болида
11:07 Хэмилтон: нынешнее противостояние с Феттелем — одно из лучших в моей карьере
11:00 Никулин: мысленно «паковал чемоданы», но проблемы удавалось решить
09:38 Алонсо: мне сказали, что круги в квалификации «Инди 500» будут самыми ужасными
09:20 Ховард — лучший на четвёртой тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 11-й
00:33 Грожан: на необитаемый остров взял бы с собой Феттеля, но не Хэмилтона
18 мая 2017, четверг
23:50 Остберг и Нёвилль захватили лидерство на Ралли Португалии
22:53 В «Ред Булл» надеются получить обновление двигателя до Гран-при Австрии
21:44 Марко: успехи Йоса Ферстаппена в подготовке сына очевидны
20:53 Хантер-Рей: в гонке мы помогать Алонсо не будем
19:11 Состояние Хэйдена остаётся критическим
18:46 Хорнер: «Ред Булл» существенно опережает «Форс Индия» по темпу
17:51 Сордо — лучший на шейкдауне Ралли Португалии, Ожье — второй
17:21 З.Браун: цель «Макларена» — к концу года стать более боеспособным, чем в 2016-м
16:05 Маркелов: «Форс Индия» — одна из команд, в которой я бы хотел дебютировать в Ф-1
16:00 Г. Чивчян: для меня это был самый крутой этап РДС
15:56 Марко доволен изменениями в Ф-1 с приходом новых владельцев
14:59 Чейз Кэри намерен отказаться в Ф-1 от Договора согласия
14:16 Вольф опроверг слухи, что болид «Мерседеса» стал легче на 5 кг
14:08 «Форс Индия» внесла изменения в написание номеров и имён пилотов на болидах
13:19 Шерифо: Российская дрифт серия — третий по силе чемпионат в мире
12:45 «Пирелли» отказалась от использования шин «хард» на Гран-при Великобритании
12:39 Сейвард: Риккардо и Ферстаппен имеют возможность досрочно уйти из «Ред Булл»
11:41 Лукьянюк и Гергель доставлены в центр экстренной медицины МЧС России
11:31 Лоу: Стролл испытывает на себе огромное давление
10:29 Диксон: у Алонсо отличная возможность выиграть «Инди 500»
09:49 Алонсо: сильный ветер сделал пилотирование болида IndyCar непростым
09:16 Карпентер — лучший на третьей тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 13-й
08:52 У жены Михаэля Шумахера вымогали € 900 тыс. под угрозой убийства детей
00:19 Пилоты Формулы-E проведут гонку в поддержку Билли Монгера
17 мая 2017, среда
23:20 Мальдонадо: я не пытаюсь вернуться в Формулу-1
23:20 Экипаж Лукьянюка попал в аварию на тренировке, штурман второй машины погиб
22:13 Андретти: Алонсо выбрал идеальный год для участия в «Инди 500»
21:15 Чагин представил маршрут «Шёлкового пути — 2017»
20:59 Лекьен: никогда ещё на «Шёлковом пути» не было такого блестящего состава!
20:36 В видеоигре F1 2017 появятся классические болиды
20:21 Майкл Фассбендер примет участие в гоночной серии «Феррари»
19:19 Боттас: я сдерживал Феттеля, это моя работа
18:54 Алонсо: мне не комфортно, но я буду готов к квалификации «Инди 500»
18:03 Хэйден госпитализирован с травмой головы после тяжёлой аварии
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017