Риккардо: надеюсь в Монако вернуть то, что потерял в прошлом году

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо дал комментарий к предстоящему Гран-при Монако.

«Монако — это, безусловно, моя любимая гоночная трасса, очень узкая и пугающая. Со стороны некоторые секции кажется невозможным пройти на высокой скорости, но мы это делаем. Как только выезжаешь на этот трек за рулём болида, то испытываешь потрясающие ощущения. Если «поцелуешь» стену, то это заставит тебя желать повторить это, а не будет пугать.

Прошлый год был для меня разочаровывающим, поскольку я чувствовал, что мы, определённо могли победить. Я достаточно взрослый и зрелый, чтобы оставить это позади и с нетерпением ждать гонки на этой трассе в надежде вернуть то, что мы потеряли в прошлом году», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».