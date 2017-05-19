Илотт — победитель квалификации первой гонки Формулы-3, Мазепин — 9-й

Британский пилот Каллум Илотт стал победителем квалификации первой гонки Формулы-3, второе место досталось Ландо Норрису, тройку лидеров замкнул Джоэль Эрикссон. Россиянин Никита Мазепин показал девятое время. Мик Шумахер завершил квалификацию на 14-м месте.
Формула-3. Квалификация первой гонки.
1. Каллум Илотт (Prema Powerteam) 1:09,514
2. Ландо Норрис (Carlin) 1:09,724
3. Джоэль Эрикссон (Motopark) 1:09,882
4. Максимиллиан Гюнтер (Prema Powerteam) 1:09,753
5. Джой Мэусон (Van Amersfoort Racing) 1:09,907
6. Джейк Деннис (Carlin) 1:09,856
7. Гуан Ю Чжоу (Prema Powerteam) 1:09,942
8. Джейк Хьюз (HitechGP) 1:09,959
9. Никита Мазепин (HitechGP) 1:10,146
10. Педро Пике (Van Amersfoort Racing) 1:10,439