Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прост: я уверен в способностях Окона

20 мая 2017, суббота. 11:10. Авто

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост считает, что Эстебан Окон уже показывает свой талант в «Форс Индия» и сможет бороться за победу, оказавшись в более крупной команде.

«Он показывает очень интересные вещи. Нам ещё надо посмотреть, сможет ли он побеждать, выступая за топ-команду, но я весьма уверен в его способностях. У нас есть поколение молодых французских пилотов, имена которых я не стану называть, и они подают большие надежды», — приводит слова Проста F1i.

Окон занимает восьмое место в чемпионате с 19 очками.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Ален Прост Эстебан Окон
Новости. Авто
20 мая 2017, суббота
11:10 Прост: я уверен в способностях Окона
10:32 Алонсо: особого давления на меня перед квалификацией нет
10:16 Сато: Алонсо впечатляет, как мы и ожидали
09:47 Хорнер: буду удивлён, если «Мерседес» поможет «Хонде»
09:33 Бурде — лучший на пятой тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 7-й
00:38 Алексей Лукьянюк будет прооперирован в понедельник
00:38 Росс Браун: Феттель — ключевой фактор в успехах «Феррари»
19 мая 2017, пятница
23:51 Тянак лидирует на Ралли Португалии после девяти СУ, Ожье — 3-й
23:04 Палмер: гонка в Монако самая сложная в календаре с точки зрения психологии
21:56 Хюлькенберг: в Монако одна ошибка будет стоить завершения гонки
20:20 Илотт — победитель квалификации первой гонки Формулы-3, Мазепин — 9-й
20:03 Хорнер: мы в «Ред Булл» молимся, чтобы скорее получить обновление двигателя
19:51 Таффен рассказал, когда MGU-K 2017 сможет принять участие в гонке
19:19 В «Макларене» отрицают слухи о нежелании Баттона выступать на Гран-при Монако
18:33 Миллер — лучший на первой практике MotoGP на ГП Франции, Довициозо — на второй
17:49 Вольф: рано говорить, что Боттас второй номер команды
16:54 Латвала лидирует после четырёх СУ Ралли Португалии, Ожье — 5-й
16:37 На Магнуссена подала в суд его бывшая менеджер
16:33 «КАМАЗ-мастер» опробует новый мотор для «Дакара» на «Шёлковом пути»
16:29 Ки: «Торо Россо» ещё нужно поработать, чтобы выжать из новинок всё
16:16 «Хаас» слегка изменил ливрею к Гран-при Монако
15:26 Руководство Ф-1 наняло инженеров для работы над новым регламентом
14:43 Боттас: длинная колёсная база не будет недостатком «Мерседеса» в Монако
13:53 Риккардо: надеюсь в Монако вернуть то, что потерял в прошлом году
13:28 Ферстаппен: прошлогодний провал в Монако не пошатнул мою уверенность
12:55 Состояние Хэйдена остаётся крайне тяжёлым
12:41 «Ред Булл» не планирует участвовать в «24 часах Ле-Мана» в ближайшем будущем
12:15 Вернь: мне обещали место в «Ред Булл» в случае ухода Феттеля
11:42 Хорнер: Ньюи сейчас больше вовлечён в развитие болида
11:07 Хэмилтон: нынешнее противостояние с Феттелем — одно из лучших в моей карьере
11:00 Никулин: мысленно «паковал чемоданы», но проблемы удавалось решить
09:38 Алонсо: мне сказали, что круги в квалификации «Инди 500» будут самыми ужасными
09:20 Ховард — лучший на четвёртой тренировке «Инди 500», Алонсо — 4-й, Алёшин — 11-й
00:33 Грожан: на необитаемый остров взял бы с собой Феттеля, но не Хэмилтона
18 мая 2017, четверг
23:50 Остберг и Нёвилль захватили лидерство на Ралли Португалии
22:53 В «Ред Булл» надеются получить обновление двигателя до Гран-при Австрии
21:44 Марко: успехи Йоса Ферстаппена в подготовке сына очевидны
20:53 Хантер-Рей: в гонке мы помогать Алонсо не будем
19:11 Состояние Хэйдена остаётся критическим
18:46 Хорнер: «Ред Булл» существенно опережает «Форс Индия» по темпу
17:51 Сордо — лучший на шейкдауне Ралли Португалии, Ожье — второй
17:21 З.Браун: цель «Макларена» — к концу года стать более боеспособным, чем в 2016-м
16:05 Маркелов: «Форс Индия» — одна из команд, в которой я бы хотел дебютировать в Ф-1
16:00 Г. Чивчян: для меня это был самый крутой этап РДС
15:56 Марко доволен изменениями в Ф-1 с приходом новых владельцев
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой результат покажет Фернандо Алонсо на "Инди-500"?
Архив →
© championat.com, 2000–2017