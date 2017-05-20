Прост: я уверен в способностях Окона

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост считает, что Эстебан Окон уже показывает свой талант в «Форс Индия» и сможет бороться за победу, оказавшись в более крупной команде.

«Он показывает очень интересные вещи. Нам ещё надо посмотреть, сможет ли он побеждать, выступая за топ-команду, но я весьма уверен в его способностях. У нас есть поколение молодых французских пилотов, имена которых я не стану называть, и они подают большие надежды», — приводит слова Проста F1i.

Окон занимает восьмое место в чемпионате с 19 очками.