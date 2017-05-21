Бурде выбыл до конца сезона из-за травм, полученных в аварии

Гонщик IndyCar Себастьен Бурде пропустит остаток сезона из-за травм, полученных в аварии в квалификации гонки «500 миль Индианаполиса». В ходе первой части квалификации 38-летний француз на высокой скорости влетел в ограждение.

На то, чтобы извлечь пилота из разбитого автомобиля, потребовалось 10 минут. Врачи диагностировали множественные переломы костей таза и бедра. Бурде уже был прооперирован.

«Нам сказали, что 6-8 недель он будет ходить на костылях, а после проходить реабилитацию. Так что да, он выбыл до конца сезона», — сообщил владелец команды Бурде Dale Coyne Racing Дэйл Койн Motorsport.