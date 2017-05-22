Росси: Виньялес обманул меня, срезав трассу во Франции

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси заявил, что Маверик Виньялес срезал трассу, преследуя его в конце Гран-при Франции, благодаря чему сохранил на итальянца давление и заставил ошибиться. Росси пропустил Виньялеса вперёд после ошибки, а затем упал и не добрался до финиша.

«Я не видел этого, но он меня немного обманул, срезав трассу. Я проехал очень быстрый круг, но он срезал в третьем секторе и вновь нагнал меня, когда я немного оторвался. Пересеки я черту на 0,4 секунды впереди, может, и не допустил бы ошибки. Однако правила таковы, а я в любом случае ошибся», — приводит слова Росси Autosport.