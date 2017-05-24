Росберг: в этом году на Хэмилтона работает вся команда

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мыслями относительно противостояния между Себастьяном Феттелем и Льюисом Хэмилтоном, заявив, что на пилота «Мерседеса» работает вся его команда.

«Мы видим отличную борьбу между „Феррари“ и „Мерседесом“, между Хэмилтоном и Феттелем. Я думаю, что в этом году для Льюиса совершенно другой сезон.

Ситуация с прошлым годом очень разнится, потому что в минувшем сезоне его поддерживала лишь половина команды, в этом же чемпионате в его борьбе с другим пилотом Хэмилтона поддерживают все», — приводит слова Росберга ESPN.