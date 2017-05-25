Формула-1. Гран-при Монако. Вторая тренировка. Онлайн-трансляция

25 мая состоится вторая свободная тренировка шестого этапа чемпионата Формулы-1 — Гран-при Монако. Этап примет городская трасса в Монте-Карло. Старт тренировки запланирован на 15:00 по московскому времени.

После пяти этапов в чемпионате лидирует пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Он на шесть очков опережает Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе». Россиянин Даниил Квят занимает 15-е место.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию тренировки, следить за которой читатели смогут, перейдя по нижеприведённой ссылке.