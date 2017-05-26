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В «Пирелли» полагают, что всю гонку в Монако можно проехать на «ультрасофте»

26 мая 2017, пятница. 18:12. Авто

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола полагает, что на предстоящей гонке на Гран-при Монако всю дистанцию можно пройти на комплекте «ультрасофт».

«Мы показали почти нулевой уровень износа резины. Во второй практике симуляции гоночного темпа были очень стабильны, что было ожидаемо. Сейчас разница на „ультрасофте“ и „суперсофте“ составляет около 0,7 секунды. Во время гонки эта цифра будет меньше, но это нормально.

Я полагаю, что все будут использовать «ультрасофт» большую часть дистанции, посмотрим, как всё сложится, так как тут очень высока вероятность появления сейфти-кара. Может, кто-то захочет стартовать на «суперсофте», чтобы потом перейти на «ультрасофт». В общем-то, существует очень много стратегий, всё зависит от условий гонки.

Что касается квалификации, я считаю, что использовать «суперсофт», учитывая плотность результатов в топ-10, немного рискованно. Ошибка здесь может привести к попаданию в траффик, что может лишить возможности попасть в третий сегмент квалификации", — приводит слова Изолы Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
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Пирелли Формула-1 Гран-при Монако
Новости. Авто
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