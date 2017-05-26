Шиков: планирую круто выступить на «Нижегородском кольце», я от него кайфую

Один из лидеров чемпионата Russian Drift Series Никита Шиков уверен в успешном выступлении на втором этапе серии на трассе “Нижегородское кольцо”.

“Я планирую очень круто выступить. У меня боевой настрой. Я надеюсь, мне команда очень хорошо подготовила автомобиль. Самое главное, чтобы с этим всё было хорошо. Автоспорт такая вещь — от машины и её надёжности многое зависит”, — передаёт слова Шикова корреспондент “Чемпионата” Иван Матушкин.

Одной из своих сильных сторон Шиков считает хорошее знание трассы.

“Я открывал “Нижегородское кольцо”. Когда было открытие трассы, тут ещё не было трибун, не было поля, был песок, а я был одним из пяти первых дрифтеров, которые сюда приехали. Я на “Нижегородском кольце” столько, сколько оно существует.

Трасса быстрая, мне она нравится, техничная. Тут крутая публика, я кайфую от Нижнего очень сильно”, — сказал Шиков.