Катсбург выиграл вторую гонку WTCC на Нюрбургринге

Ник Катсбург стал победителем второй гонки WTCC в Германии. Второе место занял Норберт Мичелис, третья строчка вновь досталась Робу Хаффу.
Пилоты «Лада Веста» Ян Эрлаше и Кевин Глисон финишировали на 9-м и 11-м местах соответственно.
WTCC. Нюрбургринг. Вторая гонка.
1. Ник Катсбург (Polestar Cyan Racing)
2. Норберт Мичелис (Honda Racing Team JAS) +3,065
3. Роб Хафф (All-Inkl.com Munnich Motorsport) +3,401
4. Тед Бьорк (Polestar Cyan Racing) +4,167
5. Том Чилтон (Sebastien Loeb Racing) +5,763
6. Меди Беннани (Sebastien Loeb Racing) +11,239
7. Том Коронель (ROAL Motorsport) +14,614
8. Эстебан Геррьери (Campos Racing) +14,939
9. Ян Эрлаше (RC Motorsport) +20,540
10. Джон Филиппи (Sebastien Loeb Racing) +21,928
11. Кевин Глисон (RC Motorsport) +24,245