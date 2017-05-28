Шварцман — о втором месте в Монако: всё было отлично, я очень доволен

Российский гонщик программы поддержки «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал второй результат во второй гонке этапа Еврокубка «Рено» 2.0 в Монако. Шварцман финишировал за Сашей Фенестразом, но впереди Уилла Палмера. В общем зачёте россиянин уступает Палмеру девять очков в споре за лидерство.

«Я доволен результатом. Первая гонка была не особо хорошей для меня, поскольку и ритма не было, и скорости. И ещё за два круга до финиша я сделал маленькую ошибку, которая стоила мне подиума. Но я на своих ошибках учусь достаточно быстро, поэтому я всё осознал, всё понял и в будущем надеюсь больше таких ошибок не повторять.

Про вторую гонку вообще ничего плохого не могу сказать. Всё было отлично — достаточно хороший старт, потом на первом круге мой напарник немножко переборщил на входе в шикану у бассейна, поэтому он пролетел, налетел на бордюр на выходе так же, как и я в первой гонке, не смог хорошо выйти, я смог его обогнать и к следующему повороту прикрыться, а дальше уже оторваться и догонять лидера. Вся гонка была достаточно хорошей: поначалу меня немножко несло, были проблемы со сцеплением, с держаком, но к середине гонки все ушло, я начал догонять лидера. Я очень доволен. Огромное спасибо команде, потому что мы очень много работали, совершенствовали нашу машину, потому что в начале было не всё так замечательно, как во второй гонке. Большое спасибо спонсорам SMP Racing за то, что они мне дают возможность ездить в этой категории и то, что я не сижу сейчас дома перед телевизором и не смотрю Формулу-1 в Монако.

У меня был план на случай, если бы сейфти-кар не возил нас до финиша. Мне надо было просто близко держаться к лидеру. Когда я ехал за машиной безопасности, я думал, стоит ли мне попробовать сунуться на последнем круге за лидерство. И когда мы были близки к тому, что она уедет, но она не уехала), я сказал себе, что надо полезть: даже если что-то произойдёт, надо всегда бороться за победу, потому что моя цель — это только победить. Но, к сожалению, сейфти-кар не ушёл, и у меня не было возможности попробовать выиграть эту гонку. Но я не расстраиваюсь — сейфти-кар был нужен, машина застряла на подъёме из выхода из первого поворота. Был очень опасный момент: если кто-то обгонял бы кого-то и ехали бок о бок, они бы могли случайно зацепить стоящую машину, была бы просто ужасная авария. Директор гонки не хотел бы, чтобы это произошло — портить имидж этой категории, поскольку это молодёжная категория, и ей надо развиваться. Я думаю, он сделал всё правильно, я не могу осуждать директора гонки за это решение", — заявил Шварцман в интервью корреспонденту «Чемпионата» Зое Кильшток.