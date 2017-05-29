Пучинин: в топ-8 была встреча самого мощного и самого маломощного автомобилей

Пилот Российской дрифт-серии Аркадий Пучинин прокомментировал итоги второго этапа в Нижнем Новгороде, где он занял шестое место. После первого этапа команда Пучинина обнаружила, что двигатель его основного автомобиль BMW E46 Touring нуждается в серьёзном ремонте, так что Александр выступал на тренировочной машине BMW E30.

«Когда я проехал «Нижегородское кольцо» на тренировочной BMW E30, понял, что дугу не вытягиваю. Но не сдался, мы стали работать с подвеской, с давлением шин, начало получаться. По итогам квалификации я стал шестым, набрав 95,6 баллов. Понятно, что этот проезд получился достаточно медленным, но именно судейское задание, клиппинг-поинты, зоны флая – всё это мне удалось сделать.

В результате я автоматом прошёл в топ-16, так как не было достаточного количества участников для полного топ-32. В топ-16 моим оппонентом стал Илья Архипов, и мне удалось его проехать. В топ-8 я попал на Алексея Головню. Похоже, это была встреча самого мощного и самого маломощного автомобилей этапа. Так что я просто получал удовольствие от проездов и сделал всё, что мог. На этом, соответственно, моя гонка закончилась. Однако, когда было награждение, я вдруг услышал свою фамилию. Мне вручили специальный приз «За волю к победе». Очень приятно и неожиданно. По итогам этапа я занял 6-е место в личном зачёте!" — рассказал Пучинин.