Алонсо: должен и дальше преследовать цель выиграть «Инди 500»

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо не намерен отказываться от цели выиграть «500 миль Индианаполиса» после неудачи в первой попытке.

«До приезда сюда меня спрашивали, как я могу обменять на это Монако. Ведь в Монако у нашей команды будет лучшая возможность… набрать очки. Я там дважды побеждал, я становился чемпионом мира. И выступление на „Инди“ нельзя сравнить с присутствием в Монако. Люди, смотревшие „Инди 500“, наверное, часа три не могли сидеть. И я не скучаю по результатам в Монако.

Я должен и дальше преследовать свою цель, ведь задача выиграть «Инди 500» не выполнена", — цитирует Алонсо FOX Sports.