Кастроневес: противно снова финишировать вторым на «Инди 500»

Элио Кастроневес расстроен, что не смог в четвёртый раз выиграть «500 миль Индианаполиса», вместо этого в третий раз заняв второе место. Кастроневес упустил первую позицию за пять кругов до финиша.

«Трудно это принять. После всего произошедшего я, по крайней мере, могу сказать, что сделал всё, что было в моих силах. Я по-настоящему атаковал, но Сато отработал феноменально. Мы боролись всем сердцем, без сомнений. Противно снова финишировать вторым. Я был так близок к четвёртой победе. Я не откажусь от этой мечты, знаю, что она осуществится», — приводит слова Кастроневеса сайт IndyCar.