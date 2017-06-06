Хирвонен пока не планирует переходить в ралли-кросс

Известный раллийный гонщик Микко Хирвонен рассказал, что в ближайшем будущем не планирует переходить в ралли-кросс, несмотря на недавние тесты автомобиля JRM Mini Countryman RX в Сильверстоуне.



«Возможно, не в ближайшем будущем(стоит ожидать прихода в ралли-кросс. — Прим. «Чемпионата»). У меня всё ещё есть планы относительно программы участия в «Дакаре». Я не хочу заниматься слишком многими вещами одновременно. Пока что планы таковы, но никогда не знаешь, что произойдёт после этого», — цитирует финна The Checkered Flag.