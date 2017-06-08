Билли Монгер вернулся к работе на симуляторе

Пилот Формулы-4 Билли Монгер, потерявший ноги в аварии прошедшей весной, вернулся к работе на симуляторе. Британец поработал с командой Carlin Racing на трассе «Оултон-парк», сообщает Crash.

17-летний на тот момент Монгер попал в аварию 16 апреля по ходу этапа Ф-4 на трассе «Доннингтон-парк». В результате полученных травм врачам пришлось ампутировать гонщику обе ноги. Тем не менее Монгер выразил желание вернуться на трассу после восстановления.

Видео с работой Монгера на симуляторе доступно в "Твиттере".