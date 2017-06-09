Штайнер: 25 Гран-при в календаре Ф-1? Почему бы и нет?

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился своим мнением относительно планов нового руководства Формулы-1 об увеличении количества Гран-при в календаре. Ранее пилот «Макларена» Фернандо Алонсо сказал, что покинет Ф-1, если количество гонок в году увеличится до 25.



«Фернандо повезло в том смысле, что он может позволить себе уйти. Что касается команд, то долгое время были разговоры о том, как увеличить количество гонок, но это потребует серьёзной подготовки. Если маршрут будет определён и он будет коммерчески жизнеспособен для нас, то почему бы и нет?



Мы хотим быть в Формуле-1, но не обязаны быть в ней. И если кто-то думает, что гонок слишком много, то волен остановиться», — цитирует Штайнера Grandprix.