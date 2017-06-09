Росберг и Сироткин примут участие в «Фестивале скорости» в Гудвуде

1-2 июля в Гудвуде в графстве Западного Суссекса состоится «Фестиваль скорости».Традиционно на ежегодном мероприятии представлена автоспортивная техника и участвуют звёздные гонщики прошлого и настоящего.

В нынешнем году в заездах на почти двухкилометровый холм примет участие команда «Мерседес» в составе действующего пилота Валттери Боттаса и чемпиона мира 2016 года Нико Росберга. Также в Гудвуде выступят представители «Рено», «Уильямса» и «Феррари».

Состав «Рено» будет представлен Джолионом Палмером и Сергеем Сироткиным, от «Уильямса» в Гудвуде выступят два чемпиона мира — Алан Джонс и Деймон Хилл.

Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 60 машин, 20 из которых в Великобританию привезёт «Феррари», сообщает Goodwood.