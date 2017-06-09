Команда Формулы Е Techeetah обвинила Гутьерреса в нарушении контракта

Команда Формулы Е Techeetah заявила, что мексиканский гонщик Эстебан Гутьеррес нарушил условия соглашения, перейдя в серию IndyCar в разгар чемпионата.

Гутьеррес впервые выступил в IndyCar за Dale Coyne Racing на минувшей неделе на этапе в Детройте. Мексиканец заменил в команде травмированного Себастьена Бурде. После дебюта Эстебана стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества до конца сезона.

Это, в свою очередь, привело бы к пересечению графика гонок Формулы Е и IndyCar. В конечном итоге в Techeetah приняли решение найти замену Гутьерресу, подписав контракт со Стефаном Сарразеном. Тем не менее руководство Формулы E осталось недовольно таким решением, поскольку оно нарушает статью 19.1 спортивного регламента, согласно которому замена пилота менее чем за две недели до гонки запрещена.

В Techeetah заявили, что столкнулись с форс-мажором, и обвинили в нарушении контракта Гутьерреса. В конечном итоге руководство Формулы E передало дело на рассмотрение международного трибунала FIA, сообщает Autosport.