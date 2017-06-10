Формула-1 впервые показала брифинг гонщиков перед Гран-при

Официальная страница чемпионата Формулы-1 в «Твиттере» представила ролик, на котором запечатлён брифинг гонщиков перед Гран-при Монако. Подобная видеозапись впервые продемонстрирована за последние 20 лет.

Брифингом руководил гоночный директор Ф1 Чарли Уайтинг, а пилоты задавали ему вопросы. Сперва Уайтинг предложил пилотам задать вопросы о Гран-при Испании. На что Ромен Грожан попросил прокомментировать эпизод, когда Хэмилтон срезал первый поворот во избежание столкновения с выезжающим после пит-стопа Феттелем. По словам Уайтинга, британец тогда не нарушал правил.

В дальнейшем гонщики задавали вопросы о гонке в Монако. В частности, Макс Ферстаппен высказал озабоченность высотой бордюра в районе одного из поворотов, а Фелипе Масса подхватил данную тему, начав обсуждение скорости прохождения тех или иных поворотов.

Видео брифинга можно также посмотреть в "Твиттере".