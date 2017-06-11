Хэмилтон выиграл Гран-при Канады Формулы-1, Феттель — четвёртый, Квят — сошёл

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады Формулы-1. Вторым финишировал его напарник Валттери Боттас. Третьим стал Даниэль Риккардо из «Ред Булл».
Лидер чемпионата Себастьян Феттель на старте получил поломку переднего крыла в контакте с Максом Ферстаппеном и откатился на 18-е место, однако затем сумел прорваться на четвёртое место.
Россиянин Даниил Квят заглох на прогревочном круге и с нарушением правил вернулся на своё место на решётке, за что был оштрафован. Отстаивая 10 секунд штрафа на пит-лейне, болид россиянина сломался, и Квяту пришлось сойти.
Формула-1. Гран-при Канады. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +19.783
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +35.297
4. Себастьян Феттель («Феррари») +35.907
5. Серхио Перес («Форс Индия») +40.476
6. Эстебан Окон («Форс Индия») +40.716
7. Кими Райкконен («Феррари») +58.632
8. Нико Хюлькенберг («Рено») +60.374
9. Лэнс Стролл («Уильямс») +1 круг
10. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
11. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
13. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
14. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
15. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
Фернандо Алонсо («Макларен») — сошёл
Даниил Квят («Торо Россо») — сошёл
Макс Ферстаппен («Ред Булл») — сошёл
Фелипе Масса («Уильямс») — сошёл
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») — сошёл.