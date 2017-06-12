Ферстаппен: мой старт стал лучшим, который когда-либо был у «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Канады Формулы-1, в которой он, будучи на второй позиции, вынужден был завершить выступление из-за отказа силового блока.



«Это была полнейшая чушь. Внезапно я потерял всю мощность. Я хотел снова ускориться, и затем всё вырубилось. Я даже не мог вести переговоры по радио, абсолютно ничего. Это большой удар, особенно когда ты идёшь вторым. Стартовал я отлично, у меня совсем не было пробуксовки и думаю, это был лучший старт, который когда-либо был у «Ред Булл». Я совсем не заметил, как задел Феттеля, но такое может случиться. А в итоге ты остаёшься ни с чем. Знаю, что наша машина недостаточно хороша для второй позиции, но я мог её удержать, потому что на этой трассе очень трудно обгонять. Я ушёл от Боттаса и вполне мог взойти на подиум», — приводит слова Ферстаппена GP Update.