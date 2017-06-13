Росберг отверг возможность возвращения в Формулу-1

Чемпион мира в Формуле-1 2016 года Нико Росберг отверг возможность своего возвращения в «Королевские автогонки». Ранее босс «Макларена» Тото Вольф сказал, что не исключает возможности возвращения немца, которому на данный момент 31 год.



«Нет, я действительно завершил карьеру. Я счастлив и горжусь успехами и результатами, которых добился. Они меня устраивают. Но теперь это в прошлом, и я собираюсь заняться чем-нибудь новым», — цитирует Росберга Sport Bild.



Немец заверил, что воздержится даже от возвращения на одну гонку, как это ранее сделал Дженсон Баттон, подменявший Фернандо Алонсо в Монако. «Я никогда не думал об этом, но, вероятно, я бы просто сказал «нет», — отметил гонщик.