Тост: Квят — один из лучших пилотов по гоночным навыкам

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост оправдывает последние неудачи Даниила Квята невезением, называя его одним из лучших пилотов чемпионата.

«Даниилу немного не везло с техническими отказами. Например, в Китае у него был хороший темп, но он не смог закончить гонку из-за отказа гидравлики. В Бахрейне на первом круге он шёл на очень хорошей позиции, но его выдавили с трассы, и потом он отыгрывался, прорываясь почти с самого хвоста пелотона в течение гонки.



Но, к примеру, в России на последних 14 кругах он был очень, очень быстр. Он был намного быстрее многих гонщиков, которые ехали впереди него. А это значит, что мы должны дать ему лучшую технику из возможных, и тогда он справится. Потому что если говорить о гоночных навыках, то он один из лучших», — приводит слова Тоста Motorsport.