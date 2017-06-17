Хасегава: разочарование «Макларена» не означает разрыва отношений с «Хондой»

Руководитель автоспортивного подразделения «Хонды» Юсуке Хасегава заявил, что проблемы «Макларена» с двигателем в этом сезоне вовсе не означают, что команда скоро откажется от сотрудничества с японским производителем.

«Я не думаю, что отношение „Макларена“ к „Хонде“ изменилось с момента тестов в Барселоне. Конечно, они расстроены, и мы также разочарованы, так что критика Зака Брауна понятна. Я не удивлён его комментариями. Конечно, хорошие результаты помогут нам, но даже сейчас наша связь крепкая.

Мы все разочарованы, но разочарование в гонке не означает, что «Макларен» разорвёт с нами отношения. Негатив в гонке и принятие решений — две абсолютно разные вещи», — приводит слова Хасегавы Racer.