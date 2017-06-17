«Уильямс» может стать заводской командой «Хонды»

Швейцарское издание Blick сообщает, что с сезона 2018 года «Уильямс» может отказаться от использования силовой установки «Мерседеса» и стать заводской командой «Хонды».

В прошлом команда из Гроува уже сотрудничала с «Хондой», такой тандем в 80-х годах помог «Уильямсу» быть на ведущих ролях в Формуле-1. Также издание подчеркивает, что если подобная сделка состоится, то «Заубер», уже подписавший с «Хондой» контракт на следующий сезон, вновь останется лишь клиентской командой.

Отметим, что «Уильямс» использует силовые установки «Мерседеса» с 2014 года.