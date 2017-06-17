«Тойота» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после семи часов, Петров — 4-й в LMP2

Экипаж «Тойоты» в составе Стефана Сарразена, Камуи Кобаяси и Майка Конвэя продолжает удерживать лидерство после семи часов гонки «24 часа Ле-Мана», второе место занимает ещё один экипаж «Тойоты» (Дэвидсон/ Накадзима/ Буэми), тройку лидеров замыкает «Порше» в составе Андре Лотеррера, Ника Тенди и Нила Яни.

Экипаж команды Виталия Петрова занимает восьмое место в абсолюте и четвёртое — в своём классе.

«24 часа Ле-Мана». Положение после семи часов.

1. Сарразен/ Кобаяси/ Конвэй (Toyota TS050 Hybrid) 6:58:09,511

2. Дэвидсон/ Накадзима/ Буэми (Toyota TS050 Hybrid) +16,031

3. Лоттерер/ Яни/ Тенди (Porsche 919 Hybrid) +25,808

4. Ляпьер/ Лопес/ Кунимото (Toyota TS050 Hybrid) +1 круг

5. (LMP2 — 1) Сенна/ Каналь/ Прост (Oreca 07) +6 кругов

6. (LMP2 — 2) Пике/Ханссон/Беше (Oreca 07) +6 кругов

7. (LMP2 — 3) Джарвис/Танг/Лорен (Oreca 07) +6 кругов

8. (LMP2 — 4) Петров/ Труммер/ Гонсалес (Oreca 07) +7 кругов

9. (LMP2 — 5) Хирши/Грэйвз/Вернь (Oreca 07) +7 кругов

10. (LMP2 — 6) Панчьятичи/Раг/Негран (Alpine A470 — Gibson) +7 кругов

...

22. (LMP2 — 18) Сироткин/ Шайтар/ Алёшин (Dallara P217) +12 кругов