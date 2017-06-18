Штайнер: я не против 25 гонок в сезоне

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал условия, при которых счёл бы возможным проведение 25 гонок Формулы-1 за сезон.

«Я не против 25 гонок в календаре, но считаю, что тогда этапы должны быть лучше связаны, чтобы мы не возвращались из Азии в другой регион, а через неделю снова летели туда. Как велик должен быть тот или иной регион? Я не знаю. Нужно изучить, сколько гонок Формулы-1 может принять та или иная область.

Но я думаю, что провести гонку в Бахрейне, а затем в Абу-Даби будет сложно, потому что они похожи. Вместе с тем, если организовать всё правильно, то повторюсь: я не против 25 гонок в календаре.

Конечно, может не все в команде захотят принять участие во всех этапах, но этот вопрос можно решить. Также нужно понимать, что расширение приведёт к увеличению затрат, необходимости подготовки дополнительных запасных частей, но мы справимся. Я бы хотел, чтобы в календаре вновь появился этап в ЮАР", — приводит слова Штайнера официальный сайт «Хааса».