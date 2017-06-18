«Порше» лидирует на «24 часах Ле-Мана» после 17-и часов, Сироткин — 17-й в LMP2

Экипаж «Порше» в состав Ника Тэнди, Андре Лотеррера и Нила Яни лидирует после семнадцати часов на гонке «24 часа Ле-Мана». Второе место занимают представители команды «Джеки Чан Рэйсинг» — Хо Пин Тун, Оливер Джарвис и Лорен Томас. Тройку лидеров замыкает экипаж в составе Сенна/Каналь/Прост.

Отметим, что экипаж «Порше» остаётся единственной командой на трассе из LMP1, которая претендует на победу. «Тойота» в ходе гонки из-за различных технических проблем лишилась двух экипажей. Последним представителям «Тойоты» на трассе является экипаж в составе Дэвидсона/ Накадзимы/ Буэми.

Российский экипаж в составе Сироткина, Шайтара и Алёшина занимает семнадцатое место в своём классе.

«24 часа Ле-Мана». Положение после семнадцати часов.

1. Лоттерер/Яни/ Тенди (Porsche 919 Hybrid)

2. (LMP2 — 1) Хо Пин Тун/Джарвис/Лорен (Oreca 07)

3. (LMP2 — 2) Пике/Ханссон/Беше (Oreca 07)

4. (LMP2 — 3) Сенна/ Каналь/ Прост (Oreca 07)

5. (LMP2 — 4) Панчьятичи/Раг/Негран (Alpine A470 — Gibson)

6. (LMP2 — 5) Альбукерк/Оуэн/Саделеер (LIGIER JSP217 — Gibson)

7. (LMP2 — 6) Брандл/Гомменди/Чен (Oreca 07 — Gibson)

8. (LMP2 — 7) Хирши/Грэйвз/Вернь (Oreca 07)

9. (LMP2 — 8) Брэдли/Аллен/Маттели (Oreca 07 — Gibson)

10. Бернхард/Бамбер/Хартли (Porsche 919 Hybrid)

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38. (LMP2 — 17) Сироткин/ Шайтар/ Алёшин (Dallara P217)