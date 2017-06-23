Райкконен: если справимся с шинами, всё станет намного проще

Кими Райкконен дал оценку первым двум тренировкам на Гран-при Азербайджана, посетовав на сложность работы с шинами.

«Самой сложной частью дня стала задача заставить покрышки работать, сделать их достаточно горячими. Очевидно, что если они не работают на 100%, то на трассе становится несколько сложно.

Ощущения от машины нормальные, но нам ещё необходимо поработать. Если нам удастся справиться с шинами, то всё станет намного проще", — приводит слова Райкконена пресс-служба «Феррари».

В ходе сегодняшних заездов Райкконену удалось показать девятое и четвёртое время.