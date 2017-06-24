Сайнс назвал призывы дисквалифицировать его неджентльменским поведением

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший остался недоволен брифингом пилотов в пятницу, в ходе которого гонщик «Уильямса» Фелипе Масса вновь вспомнил эпизод с поведением испанца на трассе во время Гран-при Канады.

«Я ходил к стюардам и объяснил всю ситуацию в присутствии Грожана, после этого я принёс свои извинения. Все прекрасно видели, что произошло, но люди всё равно продолжают обсуждать это. В воскресенье в Монреале я уже думал о Баку, некоторые же пилоты в Баку всё ещё вспоминают гонку в Канаде. Мало того, они просят, чтобы меня дисквалифицировали на одну гонку, я не нахожу такое поведение пилотов вежливым или джентльменским. Особенно после того, как стюарды и так уже оштрафовали меня на три позиции», — приводит слова испанца Autosport.