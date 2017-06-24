Феттель: не волнуюсь по поводу отставания от «Мерседеса»

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги квалификации Гран-при Азербайджана Формулы-1, где он стал четвёртым. При этом немец проиграл победившему Льюису Хэмилтону более секунды, но это не пугает Феттеля.

«Что касается скорости, то я не обеспокоен, потому что в целом машина была быстрой, не было причин для волнений. Было важно проехать чистый круг и подняться на четвёртое место, а третье было нашим пределом. Команда сделала всё, что могла, а завтра будет совсем другая история. Наша скорость в гонке может быть очень высокой.



На этой трассе нужно держать машину и шины в определённых рамках, и тогда, если ты уверен в машине, можешь выжать из неё хорошее время на круге. Я не волнуюсь из-за отставания от «Мерседеса», оно довольно большое, но здесь не о чем волноваться. В пятницу машина смотрелась очень хорошо, и мы показывали хорошее выступление на сериях длинных кругов. Думаю, нам не стоит много говорить, а просто приступить к делу. Сегодня мы, возможно, не всё сделали правильно, но это часть игры. Другие сделали всё правильно и оказались на решётке впереди нас», — приводит слова Феттеля ESPN.