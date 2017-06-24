Ферстаппен считает, что «Ред Булл» как минимум на уровне «Феррари»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен полагает, что по ходу квалификации он был быстрее обоих пилотов «Феррари», и этот факт очень радует голландца. Ферстаппен показал пятое время, позади Кими Райкконена и Себастьяна Феттеля, из-за проблем с переключением передач и некорректным срабатыванием ограничителя оборотов двигателя.



«Если бы не наши проблемы в квалификации, то мы должны были бы оказаться в квалификации впереди „Феррари“. Так что ситуация стала намного лучше. Да, если посмотреть на „Мерседес“, то мы знаем, что нужно и дальше прибавлять. Но мы знаем, что у них есть специальный квалификационный режим. В общем, ещё надо работать, но я думаю, что в целом наша машина хороша. Если вы посмотрите на второй сектор, где больше всего поворотов, то мы были там очень конкурентоспособными, и я рад этому. Мы очень близки к „Феррари“ или даже впереди их — это хорошо. Мы ждали проблем на этой трассе, так что можем быть довольны скоростью машины», — передаёт слова Ферстаппена корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Ферстаппен: я расстроен, мы должны были быть третьими