Риккардо: очевидно, моя авария — не вина стены!

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал свою аварию в третьем сегменте квалификации Гран-при Азербайджайна. Австралиец разбил заднюю часть машины после слишком сильной атаки в шестом повороте.



«Без сомнений, я не виню машину или ещё что-то. Я просто старался сохранить скорость в связке поворотов, прошёл шестой, а затем зад машины слегка повело. Всё произошло очень быстро. Я попробовал выровнять автомобиль, но стена была слишком близко. Очевидно, это не вина стены. Я не виню стену! Я просто старался выжать больше в третьем сегменте, сильно атаковал на грани. Я немного перестарался, немного разочарован, но винить некого», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Светлана Амеличкина.

Риккардо: думал, что сегодня сможем бороться за первые места