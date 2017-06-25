Алёшин: на прямых проигрываем около 10 км/ч

Российский пилот Михаил Алёшин прокомментировал итоги квалификации очередного этапа IndyCar, на которой ему удалось показать лишь девятнадцатое время.

«На квалификацию я успел. Даже успел проехать тренировку. На тренировках мы столкнулись с проблемой максимальной скорости. Мы отстаём примерно на секунду с круга от соперников, а на прямых проигрываем около 10 км/ч партнёру по команде. Надеюсь, что проблему с мотором до гонки мы сможем решить», — приводит слова россиянина официальный сайт СМП Рейсинг.

Кастроневес выиграл квалификацию IndyCar на «Роуд Америка», Алёшин — 19-й