Менеджер Алонсо в Баку провёл встречу с представителями «Мерседеса» и «Рено»

Флавио Бриаторе, ведающий делами пилота «Макларена» Фернандо Алонсо провёл встречу с главой «Мерседеса» Тото Вольфом и неисполнительным председателем совета директоров команды Ники Лаудой, а также с главой «Рено» Сирилем Абитебулем, сообщает Daily Mail.

Фото совместного ужина Бриаторе с Вольфом и Лаудой были размещены на официальной странице итальянца в «Твиттере», очевидно, что на переговорах обсуждалось и будущее Алонсо. Не стал этого отрицать и Тото Вольф, заявивший, что подобные встречи подразумевают такие темы.

«Если вы ужинаете с Бриаторе, очевидно, что речь будет идти об Алонсо. Но мы довольны нашим составом пилотов. Мы не говорили об этом много, так что мы не обсуждали исключительно тему перехода Алонсо в „Мерседес“. На данный момент нет никаких предпосылок того, что мы не будем продлевать контракт с Боттасом. Но мы хотим дать себе время, чтобы посмотреть, как всё сложится», — завершил Вольф.