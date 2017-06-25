Гьотто: при старте из конца я финишировал восьмым, нормальная гонка

Гонщик Russian Time Лука Гьотто прокомментировал восьмой результат во второй гонке Формулы-2 в Баку.



«Гонка была нормальная. При старте почти с конца решётки я финишировал восьмым. Когда я догнал группу лидеров, то мои задние шины износились — и я больше не мог бороться. Авария в квалификации испортила весь уик-энд, тем более что это уличная трасса. Вдобавок ко всему сейфти-кар в первой гонке сыграл против нашей тактики. Так что всё пошло не так, как хотелось бы. В такой ситуации хорошо всё-таки набрать очко», — заявил Гьотто в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.