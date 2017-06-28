Экклстоун: конечно, «Феррари» надо взять Алонсо

Бывший промоутер Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что «Феррари» надо нанять Фернандо Алонсо, если в команде будет свободное место пилота на сезон-2018.

«Конечно, Фернандо Алонсо. Он один из лучших пилотов Формулы-1 всех времён», — приводит слова Экклстоуна испанское издание ABC.

В конце года истекают контракты у обоих нынешних пилотов «Скудерии» — Себастьяна Феттеля и Кими Райкконена. Алонсо также станет свободен по окончании сезона, так как истечёт его контракт с «Маклареном». Испанец уже выступал за «Скудерию» с 2010 по 2014 год.