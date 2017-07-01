На старт гонки FRD LMP3 в Чжецзяне выйдут Молния Маккуин и Джексон Шторм

После выхода в свет третьей части известного мультфильма «Тачки» в автоспорте появился аналог его героев. Так, на старт гонки FRD LMP3 в Чжецзяне выйдут машины, окрашенные под стать Молнии Маккуину и Джексону Шторму, новому персонажу мультфильма.

Выставить на гонку такие экипажи решились в команде Craft-Bamboo Racing, об этом сообщает Carscoops. За рулём машины Молнии Маккуина будут сидеть Матиас Беше из Швейцарии и британец Джеймс Уинслоу. В машине Джексона Шторма поедет экипаж в лице ветерана американских серий Indycar и NASCAR француза Алекса Тальяни и Грега Тейлора из Австрии.