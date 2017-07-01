Петруччи продлил контракт с Pramac Ducati

Итальянский мотогонщик Данило Петруччи продлил соглашение о сотрудничестве с командой Pramac Ducati. По обновлённому контракту пилот останется в команде до конца 2018 года.

Петруччи дебютировал в MotoGP в 2012 году, а уже с 2015-го выступает за Pramac Ducati. В нынешнем чемпионате Данило занимает седьмое место в общем зачёте, имея в активе 62 очка.

«Очень рад остаться в команде, которую считаю домом. Благодарен руководству за предоставленный заводской мотоцикл, что даёт мне возможность бороться за высокие результаты», — приводит слова Петруччи Autosport.