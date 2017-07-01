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Довициозо объяснил неудачную квалификацию плохой работой шин

1 июля 2017, суббота. 23:43. Авто

Лидер общего зачёта чемпионата мира MotoGP Андреа Довициозо прокомментировал итоги квалификации Гран-при Германии, на которой ему удалось показать только десятое время.

«Сегодня всё было очень плохо, я недоволен нашим временем и результатом. Недоволен тем, как всё прошло, но причина в том, что, по сравнению со вчерашним днём, всё изменилось. Вчера я прошёл 24 круга на одном комплекте шин, и у меня не было никаких проблем.

Сегодня же они перестали нормально работать после четырёх кругов, к тому же у меня возникли проблемы с настройками. В конце я попробовал выжать максимум, но шин практически не было, так что мы на десятом месте. Мы не самые быстрые здесь, потому очень важно было обеспечить место в первом или втором ряду", — приводит слова итальянца Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Теги
MotoGP
Новости. Авто
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