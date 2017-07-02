Росберг принял участие в фестивале в Гудвуде

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг принял участие в фестивале скорости в Гудвуде. Немецкий пилот проехал на болиде «Мерседес» W05 2014 года, который принёс команде кубок конструкторов. Сам Росберг на этой машине стал вторым в чемпионате, уступив напарнику Льюису Хэмилтону.

Росберг завершил карьеру в «Королевских гонках» через несколько дней после завоевания титула. Гонщик остался в структуре «Мерседеса», став послом компании.

Видео с фестиваля доступно в "твиттере" «Мерседеса». Фото размещено в "твиттере" Росберга.