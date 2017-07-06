Мардеев: на «Шёлковом пути» главное — стабильность

Двукратный победитель ралли-марафона «Шёлковый путь» в классе грузовиков, гонщик «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев поделился мнением о том, что необходимо для победы в этой гонке. «Шёлковый путь—2017» стартует 7 июля.

«Основные слагаемые успеха? Я думаю, что стабильность. Учитывая, какой состав в этом году, нельзя стоять на спецучастках, нельзя терять время. Гонку выиграет именно тот, кто потеряет меньше времени. Это основное, на что делают упор все команды», — передаёт слова Мардеева корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.