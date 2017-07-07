Эрикссон: после ухода Кальтенборн ничего не изменилось

Пилот «Заубера» Маркус Эрикссон сказал, что после недавней неожиданной отставки с поста руководителя Мониши Кальтенборн в команде ничего не поменялось.

«Пилот не работает в тесном контакте с руководителем команды, так что для меня за этот короткий срок не поменялось ничего. Надеюсь, что вскоре мы получим того, кто закроет эту позицию, и его деятельность будет великолепной. Но на данный момент изменений нет.

Все в команде продолжают тяжело работать. У нас отличный персонал как на треке, так и на заводе, так что всё как и было", — приводит слова шведа Crash.

Мониша Кальтенборн покинула пост руководителя команды незадолго до Гран-при Азербайджана.